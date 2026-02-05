متحدث صحة غزة: وضع القطاع الطبي مأساوي ونعاني نقصا حادا في الأدوية

قال الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال واصل خرق ما تم الاتفاق عليه منذ 11 أكتوبر الماضي، مرتكبًا يوميًا مجازر وجرائم بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأضاف الدقران، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية وصل إلى 27 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 20 إصابة، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار إلى 4574 شهيدًا، وأكثر من 1500 إصابة من بينهم نساء وأطفال.

وأكد الدقران، أن القطاع الصحي في غزة يعيش وضعًا مأساويًا، حيث لم يلتزم الاحتلال بالسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والوقود والمعدات الطبية الأساسية، مما يزيد من صعوبة تقديم الرعاية الصحية للسكان.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 27 شهيدًا، و18 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 574 شهيدًا، و1518 إصابة، و717 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأشارت إلى ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 71 ألفًا و851 شهيدًا، و171 ألفًا و626 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.