رئيس هيئة دعم الشعب الفلسطيني: منع الاحتلال دخول المساعدات يُبقي غزة منطقة منكوبة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن جهود مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تحظى بتقدير كبير، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعرقل دخولها، موضحا أنه منذ وقت إطلاق النار، لم يُسمح بدخول سوى أقل من 43% من حجم المساعدات المخطط لها، حيث كان من المفترض دخول 600 شاحنة يوميًا، بينما يقتصر العدد الفعلي على نحو 150 إلى 240 شاحنة يوميًا في أفضل الأحوال.

وأشار عبد العاطي خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، إلى أن هذا التضييق من قبل الاحتلال يساهم في إبقاء القطاع منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة، لافتًا إلى منع إدخال البيوت المؤقتة والإمدادات الخاصة بفصل الشتاء، إضافة إلى تحديد أنواع المساعدات المسموح بها.

وشدد على أن «المساعدات المقدمة من مصر ودول أخرى ومنظمات إنسانية، كانت السبب في الحد من حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع».

وأوضح أن الاحتياجات الأساسية لا تزال كبيرة، وتشمل الوقود والغاز والمستلزمات الطبية والأدوية والمعدات، بالإضافة إلى الفرق الطبية والعيادات المتنقلة والكرفانات، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحول دون إدخال هذه المساعدات، مما يبقي الوضع في غزة كارثيًا.

وأكد عبد العاطي، أن هذا الواقع يستدعي ضغط الوسطاء والمجتمع الدولي لضمان فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لاحتياجات سكان غزة، بما يساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية وإعادة تأهيل البنية الخدمية في القطاع.