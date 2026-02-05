سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، رجل الأعمال أمير الهلالي "مستريح السيارات"، في إحدى القضايا المتهم فيها بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات من الخارج بأقل من أسعار السوق، بالحبس سنتين وكفالة 300 ألف جنيه.

وطلب المليجي، مناقشة المتهم ومواجهته بكل الأوراق والمستندات الرسمية الصادرة عنه، بعد إنكاره الاتهامات المنسوبة إليه.

كما قدم حافظة مستندات تضم ادعاءه مدنيًا بمبلغ 501 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وحددت جهات التحقيق جلسة اليوم الأربعاء لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم في اتهامه بالنصب والاحتيال على أحد الأشخاص، بينما يتم التحقيق معه في بلاغات أخرى تتهمه بالنصب والاحتيال وتحرير شيكات بدون رصيد.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بحبس المتهم أمير الهلالي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

وباشرت الإدارة إعداد أمر قبض دولي بحق المتهم، والتقدم بطلب تسليمه عبر قنوات التعاون القضائي الدولي، مع استمرار التنسيق مع الجهات القضائية والأمنية الأجنبية المختصة.

وأسفرت هذه الجهود عن نجاح عملية الاسترداد، بالتنسيق مع الإنتربول المصري.

وتم تسليم المتهم إلى السلطات المصرية، وعرضه على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حياله، في ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات.