أحمد علي: فرصة فوز بيراميدز بالدوري 20%

أكد أحمد علي، مهاجم الزمالك السابق، أنه لا يوجد ما يبرر هزيمة بيراميدز أمام سموحة في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن حظوظ الفريق السماوي في التتويج باللقب هذا الموسم لا تتجاوز 20%.

وقال أحمد علي، خلال ظهوره في برنامج «الناظر» عبر قناة «النهار»: «لا يوجد مبرر لخسارة بيراميدز، فالفريق يمتلك كل مقومات النجاح والمنافسة، لكنني أرى أن سبب الهزيمة يعود إلى اللاعبين داخل الملعب، وأقدّر فرص تتويجه بالدوري بنسبة 20% فقط».

وأضاف: «الأهلي يعاني من حالة مشابهة لبيراميدز من حيث الاستقرار، لكن هناك حالة من الارتباك داخل أرض الملعب أثّرت على الأداء».

وتابع: «تعلّمت مع البرتغالي جيسفالدو فيريرا كيف أكون مدربًا وأنا لاعب، وكنت أتمنى استمراره لفترة أطول في الكرة المصرية لما يملكه من فكر فني مميز».

وأشار إلى نسب المنافسة على اللقب قائلًا: «أمنح الأهلي فرصة 50% للتتويج بالدوري، مقابل 30% للزمالك».

وشدد: «سيراميكا كليوباترا فريق قوي، لكن منافسته على لقب الدوري صعبة للغاية، كما أن الزمالك تأثر ببيع اثنين من الأعمدة الأساسية، واللاعبون الناشئون لن يتحملوا وحدهم ضغط المنافسة، فيما تظل جماهير الزمالك الداعم الأول للفريق في ظل هذه التحديات».

واختتم أحمد علي تصريحاته قائلًا: «أداء إمام عاشور مع الأهلي يشبه ما كان يقدمه مع الزمالك، بينما يظهر أحمد سيد زيزو بمستوى أفضل مع الزمالك مقارنة بأي تجربة أخرى».