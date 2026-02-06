 المراهنات مجددا.. التحقيق مع متهمين اختلقوا واقعة اختطاف موزع أسطوانات غاز في كرداسة - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 12:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد أزمة إمام عاشور.. ما تقييمك لعقوبة الأهلي؟

النتـائـج تصويت

المراهنات مجددا.. التحقيق مع متهمين اختلقوا واقعة اختطاف موزع أسطوانات غاز في كرداسة

محمود عبدالسلام
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 12:19 م | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 12:21 م

تحقق النيابة العامة بالجيزة، في واقعة اختلاق اختطاف موزع أسطوانات غاز بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان فضلًا عن تفريغ كاميرات المراقبة، وإعداد تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين.

وتبين أن واقعة الاختطاف مفبركة بالاتفاق بين الضحية المزعوم وصديقه لخداع أهليته والحصول على أموال لاستخدامها في المراهنات الإلكترونية، وبمواجهة المتهمين عقب القبض عليهما اعترفا بوجود علاقة صداقة بين المتهمين واتفاقهما على اختلاق واقعة الاختطاف لمرورهما بضائقة مالية حادة، إثر خسارتهما مبالغ كبيرة في أحد تطبيقات المراهنات الإلكترونية.

وتابع المتهمين في اعترافاتهما بأنهما خططا لهذه الخدعة للحصول على المال من شقيق "الضحية" وتقسيمه بينهما لمواصلة المراهنات أملا في تعويض خسائرهما.

بدأت الواقعة ببلاغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من شخص أفاد بخروج شقيقه، موزع أسطوانات غاز، للعمل، ثم تلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول عبر هاتف شقيقه يزعم اختطافه بسبب خلافات مالية، مطالبا بتحويل مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، كما أرسل الخاطف المزعوم مقطعا مصورا لشقيقه يظهر فيه مقيدا ومعصوب العينين لتهديد الأسرة.

وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد مرتكب الواقعة وشقيق المبلغ، حيث ضُبطا داخل إحدى المزارع بمنطقة أبو النمرس، وتبين أن الخاطف يعمل حارسا خاصا وله معلومات جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك