تحقق النيابة العامة بالجيزة، في واقعة اختلاق اختطاف موزع أسطوانات غاز بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة، وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان فضلًا عن تفريغ كاميرات المراقبة، وإعداد تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين.

وتبين أن واقعة الاختطاف مفبركة بالاتفاق بين الضحية المزعوم وصديقه لخداع أهليته والحصول على أموال لاستخدامها في المراهنات الإلكترونية، وبمواجهة المتهمين عقب القبض عليهما اعترفا بوجود علاقة صداقة بين المتهمين واتفاقهما على اختلاق واقعة الاختطاف لمرورهما بضائقة مالية حادة، إثر خسارتهما مبالغ كبيرة في أحد تطبيقات المراهنات الإلكترونية.

وتابع المتهمين في اعترافاتهما بأنهما خططا لهذه الخدعة للحصول على المال من شقيق "الضحية" وتقسيمه بينهما لمواصلة المراهنات أملا في تعويض خسائرهما.

بدأت الواقعة ببلاغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، من شخص أفاد بخروج شقيقه، موزع أسطوانات غاز، للعمل، ثم تلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول عبر هاتف شقيقه يزعم اختطافه بسبب خلافات مالية، مطالبا بتحويل مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه، كما أرسل الخاطف المزعوم مقطعا مصورا لشقيقه يظهر فيه مقيدا ومعصوب العينين لتهديد الأسرة.

وبإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد مرتكب الواقعة وشقيق المبلغ، حيث ضُبطا داخل إحدى المزارع بمنطقة أبو النمرس، وتبين أن الخاطف يعمل حارسا خاصا وله معلومات جنائية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.