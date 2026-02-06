 انطلاق الجولة الأولى من مفاوضات النووي بين أمريكا وإيران - بوابة الشروق
الجمعة 6 فبراير 2026 12:10 م القاهرة
انطلاق الجولة الأولى من مفاوضات النووي بين أمريكا وإيران

وكالات
نشر في: الجمعة 6 فبراير 2026 - 10:10 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 فبراير 2026 - 10:10 ص

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، انطلاق الجولة الأولى من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران.
وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له، صباح الجمعة، إلى مقر انعقاد المفاوضات مع الجانب الأمريكي، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.
ومن المقرر أن يعقد عراقجي اجتماعًا مع وزيرِ خارجيةِ سلطنةِ عُمان قبيل المحادثات مع الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة "إيسنا" الإيرانية أن وزيرا خارجية إيران وعُمان عقدا لقاءً تشاوريا قبيل توجه الوفد الإيراني إلى مقر انعقاد المفاوضات.
وأوضحت أن عراقجي ووزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اجتمعا قبل انطلاق المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، للتشاور.
وتلعب مسقط دور الوسيط في المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وفي هذه الجولة من المفاوضات أنه بالإضافة إلى ستيف ويتكوف، يشارك أيضًا جارد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

