إيران تدعو إلى إجراء مفاوضات مع أمريكا على قدم المساواة قبل بدء المحادثات بين البلدين

دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة إلى إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة على قدم المساواة قبل بدء المحادثات بين البلدين.

وكتب عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي، إكس إن "المساواة في المكانة والاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ليست مجرد كلام-إنها أمر لابد منه وأعمدة اتفاق دائم".

وأضاف "نحن نتعامل بحسن نية ونتمسك بحقوقنا".

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية أنه من المقرر أن يشارك عراقجي في المحادثات في العاصمة العمانية مسقط، برفقة نائبيه ماجد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في الساعة العاشرة صباحا(0600 بتوقيت جرينتش).

وأضافت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الوفد الإيراني يعتزم أن يركز بشكل حصري على البرنامج النووي لطهران. غير أن الولايات المتحدة تسعى أيضا إلى معالجة برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودعمها لميليشيات إقليمية.

ومن المتوقع أن يمثل أمريكا المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، برفقة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي المحادثات على خلفية تهديدات متكررة من ترامب باللجوء إلى العمل العسكري ضد إيران.