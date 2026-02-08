وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد ومقام السيدة عائشة النبوية بعد تطويره

افتتح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مودة للتنمية والتطوير، مسجد ومقام السيدة عائشة النبوية بالقاهرة، عقب الانتهاء من أعمال الترميم والتطوير الشامل التي نفذتها شركة المقاولون العرب، في إطار مشروع متكامل قامت به مؤسسة مودة للتنمية والتطوير، بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والآثار ومحافظة القاهرة.

وجاءت أعمال التطوير على الوجه الذي يليق بالمكانة الشريفة للمسجد والمقام، وبما يضمن الحفاظ على هويته الدينية والتاريخية والتراثية والأثرية، توازيًا مع ما تقوم به مؤسسة مودة من جهود للتنمية المتكاملة للمجتمع المحيط. وشملت أعمال الترميم والتطوير صحن المسجد، والمباني والمرافق الملحقة به، والواجهات الخارجية، والقبة، والمئذنة، والمقام الشريف، والساحة الخارجية، بما أسهم في استعادة بهاء ورونق المسجد والمقام، وضمان نظافتهما وصيانتهما، وتوفير كافة السبل لإعمارهما وجعلهما مركزًا تنويريًا في محيطهما ومنطقتهما برمتها.

وشهد الافتتاح حضور محمود الشريف، نقيب الأشراف، والدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، ومن وزارة الأوقاف الدكتور السيد عبدالباري، رئيس القطاع الديني، واللواء محمد عراقي، مساعد الوزير للشئون الهندسية، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة.

كما حضر أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والمستشار الدكتور سمير جاويد - الأمين العام ومؤسس مؤسسة مودة للتنمية والتطوير، والسيد أحمد الجرحي مؤسس المؤسسة، وعدد من ممثلي وزارتي الأوقاف والآثار ومحافظة القاهرة ومؤسسة مودة.

وشاهد الحضور عرضًا تقديميًا استعرض حالة المسجد قبل أعمال التجديد وبعدها، أعقبه فقرة المرشد السياحي الصغير والمذيع الصغير للطفلين منة وعبد الرحمن، حيث قدّما من خلال حوار بينهما عددًا من المفاهيم التعريفية، والتعريف بمسجد السيدة عائشة وبآل البيت عمومًا واحتضان مصر لهم. وقد وشارك في تنفيذ المشروع شباب من كلية الآثار، في إطار الحفاظ على الأثر، وذلك تحت إشراف وزارة الآثار.

وفي كلمته، وجّه وزير الأوقاف الشكر لمؤسسة مودة ومحافظ القاهرة وشركة المقاولون العرب على ما بذلوه من جهود في أعمال التطوير والترميم، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمشروعات عمارة بيوت الله، ولا سيما مساجد آل البيت الكرام.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي جمعة أن مؤسسة مودة نشأت انطلاقًا من قوله تعالى: {إلا المودة في القربى}، مؤكدًا أن «الساجد قبل المساجد»، وأن العناية بالإنسان لا تقل أهمية عن العناية بالمكان، مشيرًا إلى أن برنامج صيانة وتجديد المسجد تجاوزت تكلفته ٣٠ مليون جنيه، وأن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة.

وفي كلمته، ثمّن محافظ القاهرة جهود وزارة الأوقاف والوزير ومؤسسة مودة وشركة المقاولون العرب، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير المنطقة لما تتمتع به من مزارات وأماكن تاريخية، مشيرًا إلى إزالة كوبري السيدة عائشة، ونقل الموقف، وإنشاء محطة مترو بالمنطقة، وترميم سور مجرى العيون، والسور الأثري لمسجد السيدة نفيسة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن.