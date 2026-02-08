اتحاد السلة يسلم النادي الأهلي كأس دوري المرتبط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سلَم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، النادي الأهلي، ميداليات المركز الأول وكأس بطولة دوري المرتبط للرجال للموسم الرياضي 2025-2026، في الاحتفالية التي أقيمت اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأعضاء المجلس.

وحضر الفاعلية طارق السعيد ومصطفى فوزي ومحمد إيهاب محسن وأيمن علي أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، ومحمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد، والسادة مجلس إدارة النادي الأهلي، ولاعبو فريق كرة السلة بالنادي الأهلي لفريقي المرتبط والرجال، والجهاز الفني والإداري والطبي للفريقين.

وحرص طارق السعيد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، على إلقاء كلمة نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد والتي هنأ خلاها النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري المرتبط، مؤكداً أن النادي الأهلي استحق التتويج بلقب دوري المرتبط.

ومن جانبه ألقى خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، كلمة مجلس إدارة الاهلي نيابة عن مجلس الإدارة، والتي وجه خلالها الشكر إلى مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة عمرو مصيلحي؛ لإصراره على تكريم فريق المرتبط داخل مقر الأهلي بالجزيرة.

وحرص عمرو مصيلحي على تقديم التهنئة لرجال النادي الأهلي، وفريق المرتبط للناشئين تحت 18 عامًا، ومجلس إدارة الأهلي، مشيدًا بالمستوى المميز الذي قدمه الفريقان طوال البطولة.

كما أعرب رئيس الاتحاد عن تقديره واعتزازه بمجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، لاستقباله الحار لوفد مجلس الإدارة، وأهدى الأستاذ عمرو مصيلحي درع اتحاد كرة السلة إلى الكابتن محمود الخطيب.

بدوره رحب محمود الخطيب بمجلس إدارة اتحاد كرة السلة، وحرصهم على تكريم فريق كرة السلة، حيث قدم درع النادي الأهلي إلى الأستاذ عمرو مصيلحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة.