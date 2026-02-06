ضبط مواد مخدرة وأسلحة بحوزة 3 عناصر إجرامية في المنيا

نجح رجال البحث الجنائي بقسم شرطة ثانِ ببندر المنيا، في إحباط محاولة ترويج كمية كبيرة من المخدرات بحوزة 3 عناصر إجرامية، لهم معلومات جنائية، وتم تحريز المخدرات والأسلحة المضبوطة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كانت معلومات قد وردت للواء حاتم حسن مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تفيد بوجود عناصر إجرامية تسعى لتوزيع مواد مخدرة بدائرة قسم ثانِ المنيا.

وعلى الفور، تم تكليف اللواء حاتم ربيع، مدير إدارة البحث الجنائي، واللواء حمدي رفعت، مدير مباحث المديرية، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة ثانِ المنيا بقيادة المقدم عمرو فيصل، وتم إعداد خطة محكمة لضبط العناصر الإجرامية والمخدرات قبل ترويجها.

وتم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة ثانِ المنيا، بمشاركة النقيب عثمان بدر، والملازم علي أبو بكر، والأمناء والأفراد بوحدة مباحث القسم، حيث تمت مداهمة العناصر الإجرامية بمنطقة زراعات متاخمة للطريق الدائري لمنطقة كفر المنصورة، وتم القبض على ثلاثة عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية وبحوزتهم المواد المخدرة "بودرة – شابو"، وفردين خرطوش، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.