اتحاد اليد يعلن إذاعة الدور الثاني لدوري المحترفين على أون سبورت

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة خالد فتحي، عن إذاعة مباريات الدور الثاني من دوري المحترفين لكرة اليد – رجال عبر شاشة قناة أون سبورت، وذلك طبقًا للجدول الزمني المعتمد، في إطار حرص الاتحاد على زيادة انتشار اللعبة وتوسيع قاعدة متابعيها.

وأوضح الاتحاد أن مباريات الدور الثاني ستُذاع مباشرة بداية من 13 فبراير وحتى 13 مارس، فيما تُعرض مباريات يوم 6 مارس عبر الصفحة الرسمية، نظرًا لتعارض توقيتها مع مباريات دوري النيل.

وجاء جدول المباريات على النحو التالي:

الخميس 13 فبراير

18:00 — طلائع الجيش × الأهلي

20:00 — الجزيرة × الزمالك

الجمعة 21 فبراير

21:00 — الأهلي × الجزيرة

21:00 — الزمالك × سموحة

الخميس 27 فبراير

21:00 — سموحة × الأهلي

21:00 — الجزيرة × طلائع الجيش

23:00 — سبورتنج × الزمالك

الاثنين 3 مارس

21:00 — الأهلي × سبورتنج

23:00 — الزمالك × البنك الأهلي

22:00 — طلائع الجيش × سموحة

الخميس 6 مارس

(تُذاع عبر الصفحة الرسمية للاتحاد)

23:00 — البنك الأهلي × الأهلي

23:00 — سبورتنج × طلائع الجيش

21:00 — سموحة × الجزيرة

23:00 — الشمس × الزمالك

الخميس 13 مارس

23:00 — سموحة × الشمس

21:00 — الجزيرة × سبورتنج

21:00 — الزمالك × الأهلي

وأكد اتحاد كرة اليد أن نقل مباريات الدور الثاني عبر قناة أون سبورت يأتي ضمن خطة دعم المسابقة المحلية، وإبراز قوة وتنافسية دوري المحترفين، الذي يضم نخبة من أفضل لاعبي كرة اليد في مصر، وسط متابعة جماهيرية كبيرة.