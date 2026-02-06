كأس دوري أبطال أوروبا تخطف الأضواء في سان فرانسيسكو قبل السوبر بول

اختلطت الجائزة الأشهر في كرة القدم الأوروبية مع نجوم الرياضة الأمريكية هذا الأسبوع، بعد أن ظهرت كأس دوري أبطال أوروبا لأول مرة في سان فرانسيسكو خلال الاحتفالات قبل مباراة السوبر بول في دوري كرة القدم الأمريكية.

ودعت رابطة دوري كرة القدم الأمريكية، كجزء من تواصلها الدولي مع مسابقات الدوري والمسابقات الرياضية الأخرى، دوري أبطال أوروبا لإحضار كأسه إلى احتفالات ما قبل مباراة السوبر بول التي ستقام يوم الأحد بين فريقي نيو إنجلاند باتريوتس وسياتل سي هوكس.

ولمعت الكأس الأوروبية في غرفة وسائل الإعلام حيث كانت وسائل الإعلام العالمية تجري مقابلات مع نخبة الرياضيين من مختلف الألعاب في الولايات المتحدة، ومن بينهم نجوم كرة القدم الأمريكية مايكل إيرفين ودونوفان ماكناب، بالإضافة إلى سي.إم بانك نجم شركة مصارعة المحترفين لغرض الترفيه المعروفة اختصارا (WWE).

ولم تتوقف الأحداث المثيرة في دوري أبطال أوروبا، وبعد انتهاء مرحلة الدوري من المسابقة، حددت القرعة التي أقيمت الشهر الماضي مباريات الدور الفاصل، والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 17 إلى 25 فبراير، وتضم الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى 24.

وأسفرت القرعة عن بعض المباريات المثيرة، إذ سيواجه ريال مدريد الإسباني فريق بنفيكا مرة أخرى بعد خسارته أمام النادي البرتغالي في المباراة الأخيرة بمرحلة الدوري. وسيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان وبطل فرنسا في الموسم الماضي، فريق موناكو منافسه في الدوري المحلي.

وسيتأهل الفائزون من الدور الفاصل الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب، إلى دور 16 للانضمام إلى الفرق الثمانية الأولى في مرحلة الدوري.