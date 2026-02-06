عون يبحث مع السفير الأمريكي التحضيرات لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزف عون اليوم الجمعة، مع السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، الذي تشارك فيه أمريكا في 5 مارس المقبل في باريس.

وعرض السفير الأمريكي مع الرئيس عون "الأوضاع العامة في ضوء التطورات الأخيرة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وبحث الرئيس عون مع السفير عيسى "التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر في باريس في 5 مارس المقبل والذي ستشارك فيه الولايات المتحدة الأمريكية، والذي سيسبقه اجتماع تحضيري لتنسيق المواقف، لاسيما وأن حضور الرئيس عون المؤتمر إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يعطي للمؤتمر أهمية مميزة."

وتم التداول في "نتائج زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين في إطار التعاون القائم بين الجيشين الأمريكي واللبناني."

وتناول اللقاء " التطورات في المنطقة والاجتماع المقرر عقده في مسقط".

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران ستعقدان اجتماعا في مسقط لمناقشة قضية البرنامج النووي لطهران.