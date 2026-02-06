برلماني إيراني: نشارك في مفاوضات عمان بالقوة الوطنية والدعم الشعبي

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، إن "فريق التفاوض الإيراني في عملية المفاوضات سيشارك بالاعتماد على مكونات القوة الوطنية، والاقتدارالميداني، والدعم الشعبي"، وذلك في إشارة إلى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمریکیة في العاصمة العمانية "مسقط".

وأضاف عزيزي أن "الشعب الإيراني الصامد والواعي يدرك تماما أن سجل الولايات المتحدة مليء بخرق الوعود والخداع والانتهاك الصارخ للالتزامات الدولية؛ وهي تجربة أثبتت لبلادنا صحتها في مراحل تاريخية مختلفة، وأصبحت اليوم رصيدا استراتيجيا في عملية صنع القرار الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإیرانیة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وفي إشارة إلى محادثات مسقط، قال: "سيشارك فريق التفاوض الإيراني في عملية المفاوضات بالاعتماد على مكونات القوة الوطنية، والإقتدارالميداني، والدعم الشعبي، ومن موقف فعال وقوي".

وأشار إلى أنه "يجب على فريق التفاوض أن يتابع مهمة حماية الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الإيراني بكل يقظة، مستفيدا من التجارب السابقة، وفي إطار الخطوط الحمراء للنظام".

وأوضح أن "مجلس الشورى الإسلامي وخاصة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية سیقوم، في إطار واجباته الرقابية، بمراقبة عملية المفاوضات عن كثب وبشكل مستمر، وسیحمي بحزم المصالح الوطنية والأمن الاستراتيجي وحقوق الشعب الإيراني".