أمين الفتوى يدعو المصريين لمتابعة «أنس AI» في رمضان: أول مسلسل أنيميشن في تاريخ دار الإفتاء

كشف الدكتور مصطفى عبد الكريم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن خطة تقديم الخدمات الإفتائية والتوعوية خلال شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى ظهور الدكتور نظير محمد عياد مفتى الجمهورية، وأمناء الفتوى، عبر برامج إذاعية يومية على إذاعة القرآن الكريم وغيرها من الإذاعات، ولقاءات فضائية وتلفزيونية للإجابة على أسئلة السائلين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «المحور» إن شهر رمضان يشهد زيادة كبيرة في الأسئلة المتعلقة بالصيام والزكاة وزكاة الفطر وفدية الذين يفطرون بعذر مرضي، لافتا إلى أن الدار لديها عناية خاصة بتقديم خدمات الفتوى عبر أكثر من منفذ، منها بوابة دار الإفتاء المصرية، وبوابة مصر الرقمية، والتطبيق الإلكتروني لدار الإفتاء، وتطبيق «نصر قرآن كريم».

وأوضح أن المنافذ تتيح ترك السؤال بصورة مكتوبة أو مسموعة عبر الصوت، ويحصل السائل على الجواب مسجلا أو مكتوبا في أقل من 24 ساعة، بالإضافة إلى ذلك، الخط الساخن 107 الذي يتيح التواصل المباشر مع أمناء الفتوى.

وكشف عن تفاصيل مبادرة إنتاج مسلسل أنيميشن موجه للأسرة المصرية والأطفال، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وإحدى الشركات المنفذة، مؤكدا أن المبادرة تحدث للمرة الأولى في تاريخ دار الإفتاء.

وأوضح أن المسلسل باسم «أنس AI» ويحمل رمزية إلى عصر الذكاء الاصطناعي الذي نعيش فيه، مشيرا إلى أن المسلسل، سيُعرض على قنوات الشركة المتحدة والتليفزيون المصري، ويهدف لمعالجة المواقف الحياتية التي يتعرض لها النشء وكيفية تعامل المربين والآباء والأمهات مع الأطفال والشباب في هذه المواقف.

ولفت إلى خضوع المسلسل للإشراف الكامل من دار الإفتاء، كما يُقدم بـ «روح الدعابة المصرية» ويتناغم مع منظومة القيم، مختتما: «أدعو كل البيوت المصرية لمتابعة المسلسل، هو بونبوناية بسيطة سهلة ميسرة، وبها رسالة مفيدة لجميع أفراد الأسرة».