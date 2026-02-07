عضو بنقابة الأطباء يؤيد إنشاء بنك وطني للأنسجة ويدعو لتوسيع التوعية بالتبرع بعد الوفاة

- الشيخ: التبرع بالأعضاء والأنسجة ينقذ حياة نحو 10 مرضى من متبرع واحد.. النقابة تدرس تنظيم ورشة عمل حول أهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة وضوابطه الطبية والقانونية

أعرب الدكتور أحمد مبروك الشيخ، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء، عن تأييده لمقترح النائبة أميرة صابر بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية، وتيسير التبرع بها بعد الوفاة لدعم علاج الحروق.

وقال الشيخ لـ"الشروق"، إن النقابة تدرس تنظيم ورشة عمل توعوية خلال الفترة المقبلة، بمشاركة عدد من أساتذة الطب والمتخصصين، حول أهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة وضوابطه الطبية والقانونية والإنسانية.

وأشار إلى أن ملف التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة يُعد من القضايا الطبية والإنسانية المهمة التي تسهم في إنقاذ حياة عدد كبير من المرضى، موضحا أن التقدم الطبي أتاح الاستفادة من العديد من الأعضاء والأنسجة، بما يشمل الكلى والكبد والقلب والرئتين والقرنية والجلد، وهو ما قد يسهم في إنقاذ حياة ما يقرب من عشرة مرضى من متبرع واحد.

وأوضح مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء، أن التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة مطبق في العديد من دول العالم، وكذلك في عدد من الدول العربية، لما له من دور كبير في دعم المنظومة الصحية وإنقاذ المرضى.