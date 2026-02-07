كوبا تتبنى إجراءات طارئة لمواجهة الحصار النفطي الأمريكي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أطلقت كوبا حملة تدابير شاملة لتوفير الوقود، ومن بين ذلك خفض استخدام وسائل النقل العام وفرض قيود في المدارس والجامعات وتقليص العروض السياحية؛ وسط تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة وتشديدها للحظر النفطي.

وقالت حكومة جزيرة الكاريبي الاشتراكية، أمس الجمعة، إن الخطوات الطارئة تهدف إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي والخدمات العامة الأساسية.

وقال نائب رئيس الوزراء أوسكار بيريز أوليفا فراجا، أثناء عرضه للخطة، إن واشنطن فرضت "حصارا على الطاقة " ضد كوبا كجزء من "تصعيد عدواني".

وحدد العديد من الوزراء تلك الإجراءات على التلفزيون الرسمي للدولة.

ولم تتلق كوبا أي نفط من فنزويلا منذ ديسمبر الماضي، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار كامل على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تحمل شحنات من حليفة كوبا في أمريكا الجنوبية.

وفقدت هافانا شريكا رئيسيا عندما اعتقل الجيش الأمريكي رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو في أوائل يناير الماضي.

وهدد ترامب لاحقا بفرض رسوم على موردي النفط لكوبا، ما دفع المكسيك - آخر مورد رئيسي للجزيرة - إلى وقف عمليات التسليم.