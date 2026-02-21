السعودية: ضبط 19 ألفا و101 مخالف منهم 12 ألفا و153 لنظام الإقامة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 19 ألفا 101 مخالف، منهم 12 ألفا و153 مخالفا لنظام الإقامة خلال أسبوع واحد.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نُفذت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 12 حتى 18 فبراي الحالي، أسفرت عن ضبط 19 ألفا و101 مخالف؛ منهم 12 ألفا و153 مخالفاً لنظام الإقامة، و4103 مخالفين لنظام أمن الحدود، و2845 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من ضُبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1663 شخصاً، مثّل اليمنيون ما نسبته 45% منهم، والإثيوبيون 54%، بينما بلغت الجنسيات الأخرى 1%، كما ضُبط 31 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وفي السياق ذاته، ضُبط 28 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأشارت الداخلية، إلى أن إجمالي من يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 21 ألفا و491 وافدا مخالفا، منهم 20 ألفا و156 رجلا، و1335 امرأة، مؤكدة أنه تم إحالة 15 ألفا و585 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1389 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 14 ألفا و893 مخالفاً.

وشددت الوزارة، على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به.