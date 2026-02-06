تعرف على موعد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت الجزائر، «الخامسة بتوقيت القاهرة» باستاد حسين آيت أحمد الذي يحتضن المباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره شبيبة القبائل في التاسعة من مساء غدٍ، السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتم خلال الاجتماع الاتفاق على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة باللقاء، وموعد وصول الفريقين للملعب وانطلاق عمليات الإحماء وكذلك الاتفاق على الزي الخاص بكل فريق.

ويحضر الاجتماع الفني مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وطاقم التحكيم.

كما يخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم الجمعة بعد المؤتمر، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد حسين آيت أحمد الذي يحتضن مواجهة الأهلي غدًا أمام شبيبة القبائل.

وسيكون مران الأهلي الرئيسي اليوم هو الوحيد للفريق في الجزائر، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، بعدما خاض الفريق مرانًا أمس، الخميس، قبل السفر إلى الجزائر، حيث غادرت البعثة مطار القاهرة.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، إلى الجزائر مساء أمس، الخميس.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من دور المجموعات، برصيد 8 نقاط، فيما يحتل يانج أفريكانز المركز الثاني برصيد 5 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن الجيش الملكي صاحب المركز الثالث، ويحتل شبيبة القبائل المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.