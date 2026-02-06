إصابة 7 أشخاص إثر تصادم تريلا بسيارة ميكروباص على كوبري الثروة السمكية في الإسكندرية

أصيب 7 أشخاص بكدمات وسحجات وجروح؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "تريلا" بسبارة "ميكروباص"، مساء الخميس، أمام كوبري الثروة السمكية، المجاور للمنطقة الحرة، غربي الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي حول إصابة عدة أشخاص؛ إثر وقوع حادث تصادم بين بعض السيارات بالكيلو 21 في منطقة العامرية.

وبانتقال الشرطة، رفقة 5 سيارات إسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص المبدئي تصادم سيارة ميكروباص وأخرى تريلا، وأسفر ذلك عن وقوع عدد من المصابين.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لاسعافهم، وإزالة آثار الحادث بمعرفة إدارة شرطة المرور والحماية المدنية، وتحرر محضرًا إداريًا بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.