قررت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، مساء الخميس، حبس 3 أشخاص لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل طالب أثناء ذهابه إلى إحدى الصيدليات في منطقة أبو تلات.

وأمرت النيابة بالتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط موقع الحادث، واستمرار تحريات المباحث، وسرعة ضبط أقوال شهود العيان، وورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، مع التصريح بتسليم الجثمان إلى أسرته لدفنه.

وفي السياق ذاته، شيّع المئات من أهالي منطقة أبو تلات، التابعة لدائرة قسم شرطة أول العامرية، جثمان الطالب ضحية الغدر، الذي لقي مصرعه طعنًا بخنجر على يد متهم مسجل خطر، بمساعدة شخصين آخرين.

وجاء ذلك عقب تسلُّم أسرة المجني عليه الجثمان من مشرحة المستشفى، بعد صدور تصريح النيابة العامة بالدفن في مقابر الأسرة، وسط حالة من الحزن الشديد، وذلك عقب انتهاء الطبيب الشرعي من توقيع الكشف الطبي.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية قد ألقوا القبض على 3 متهمين، وهم: «م.ا.خ»، و«م.ا.م»، و«م.ا.ل.ع»، لاتهامهم بالتعدي على الطالب «ا.هـ.ق» باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي إلى شرطة النجدة، بوجود شخص مصاب بطعنة بسلاح أبيض في منطقة أبو تلات، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات لمحاولة إسعافه، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبرفقتها سيارة إسعاف، تبين من الفحص والمعاينة أنه أثناء توجه المجني عليه إلى إحدى الصيدليات بشارع الفنون الجميلة لشراء علاج، تصادف وجود المتهم الأول، وهو مسجل خطر، وبرفقته المتهمان الثاني والثالث، ونشبت بينهم مشاجرة، قام على إثرها المتهم الأول بإخراج سلاح أبيض «خنجر» من ملابسه، وسدد للمجني عليه طعنة بالقرب من الرقبة، ثم فر هاربًا.

وجرى تحريز السلاح المستخدم في الواقعة، ونقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.