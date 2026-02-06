توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال ووسط سيناء قد تمتد ضعيفة جدا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، إلى جانب أتربة عالقة على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة خليج السويس معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

- وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 16

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 26 15

بنهــــا 25 16

دمنهور 24 14

وادى النطرون 25 16

كفر الشيخ 24 14

بلطيم 25 13

المنصورة 24 14

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 25 14

طنطا 24 12

دمياط 24 15

بورسعيد 24 14

الإسماعيلية 28 15

السويس 27 15

العريش 25 12

رفح 23 13

رأس سدر 22 14

نخل 24 04

كاترين 21 02

الطور 26 13

طابا 23 10

شرم الشيخ 24 17

الغردقة 25 13

الاسكندرية 24 14

العلمين 23 13

مطروح 23 13

السلوم 24 10

سيوة 26 13

رأس غارب 24 13

سفاجا 25 14

مرسى علم 25 16

الشلاتين 29 17

حلايب 26 17

أبو رماد 25 16

مرسى حميرة 25 16

أبــــــرق 26 16

جبل علبة 26 17

رأس حدربة 25 17

الفيوم 26 11

بني سويف 26 11

المنيا 27 11

أسيوط 27 12

سوهاج 28 13

قنا 29 12

الأقصر 30 13

أسوان 30 14

الوادى الجديد 29 09

أبوسمبل 29 13