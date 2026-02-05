الأمم المتحدة: أكثر من 22 مليون يمني يحتاجون مساعدات في 2026

توقعت الأمم المتحدة احتياج أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات خلال العام 2026، محذرة من أن الوضع الإنساني "مقلق للغاية".

​​​​​​​جاء ذلك في تصريح لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، الخميس، نشره حساب الأمم المتحدة الخاص باليمن في منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال هارنيس: "الوضع الإنساني في اليمن مقلق للغاية، ومن المتوقع أن يتدهور أكثر لا سيما في الشمال (مناطق سيطرة الحوثيين)".

وأضاف: "العام الماضي، احتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدة، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم هذا العام إلى أكثر من 22 مليونا"، دون تفاصيل.

وسبق أن اشتكت الأمم المتحدة مرارا من نقص حاد في تمويل العمليات الإنسانية باليمن، ما أدى إلى تقليص كبير في حجم المساعدات المقدمة للمحتاجين.

ومنذ أبريل 2022 يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 11 عاما بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ 21 سبتمبر 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثية في العالم، حسب الأمم المتحدة.