وزير الخارجية يستقبل رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس الجاري، اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق رئيس الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، وذلك في إطار الاهتمام بدعم المحاربين القدماء وأسر الشهداء، وتقديرًا لتضحياتهم الوطنية.

أعرب الوزير عبد العاطي عن ترحيبه برئيس الاتحاد، مشيدًا بما قدمه من تضحيات جسام دفاعًا عن أمن واستقرار الوطن.

وأكد وزير الخارجية أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب في دعم المحاربين القدماء وضحايا الحروب وأسر الشهداء في مختلف الدول العربية، مشيدا بما يضطلع به الاتحاد من جهود لتعزيز التعاون والتنسيق بين جمعيات المحاربين القدماء على المستوى العربي.

ورحب الوزير عبد العاطي بالبعد الثقافي والتوعوي لأنشطة الاتحاد، مثمنًا استئناف انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، ولاسيما استضافة القاهرة لاجتماعات الجمعية العمومية في شهر مايو ٢٠٢٥.