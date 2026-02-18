 الجابون تعلق وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي - بوابة الشروق
الأربعاء 18 فبراير 2026 12:35 م القاهرة
جوهانسبرج (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 11:35 ص | آخر تحديث: الأربعاء 18 فبراير 2026 - 11:35 ص

علقت الهيئة التنظيمية في الجابون الوصول إلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي لحين إشعار آخر، فيما تواجه الحكومة احتجاجات متنامية على خلفية ارتفاع تكلفة المعيشة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة التنظيمية، الهيئة العليا للاتصالات، في بيان أمس الثلاثاء بأن قرار التعليق جاء بعد نشر محتوى غير ملائم أو تشهيري أو يحض على الكراهية أو عدائي، يقوض الاستقرار والأمن القومي.

وقال جان كلود فرانك ميندوم المتحدث باسم الهيئة في بيان: "من المحتمل أن تسبب هذه الأعمال اضطرابا مجتمعيا، وتزعزع استقرار مؤسسات الجمهورية وتقوض الوحدة الوطنية والتقدم الديمقراطي والإنجازات".

ويواجه الرئيس بريس أوليجي نجيما، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 2023، أول اختبار لسلطته بعد أقل من عام على فوزه في انتخابات استعادت النظام الدستوري في البلاد.


