السلطات البولندية والألمانية تعلن تفكيك شبكة إجرامية دولية واعتقال 23 شخصا

أعلنت السلطات البولندية والألمانية تفكيك شبكة إجرامية دولية تعمل منذ 8 سنوات واعتقال 23 شخصا في مداهمات منسقة تمت في 4 دول.

ونقل راديو بولندا، في نسخته الإنجليزية اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم المكتب المركزي لتحقيقات الشرطة في بولندا كريستوف فريزنيوفسكي قوله "إن الاعتقالات تمت في كل من بولندا وألمانيا والتشيك وإسبانيا، وذلك في إطار عملية مشتركة بدأت في النصف الثاني من شهر يناير الماضي".

من جانبهم، أفاد المحققون بأن هذه الشبكة الإجرامية متورطة في تهريب الأسلحة النارية والذخيرة وتوزيع العملات المزيفة بالإضافة إلى تهريب المخدرات والإتجار بها.

كما يشتبه في قيام أفراد من هذه الشبكة بسرقة سيارات فاخرة والتربح من الدعارة ونقل نفايات سامة بشكل غير قانوني إلى بولندا.

وقد صادرت قوات الشرطة في كل من بولندا وألمانيا - خلال عمليات التفتيش التي نفذتها - أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات، كما عثرت على بطاقات هوية مزورة وأختام رسمية بولندية وألمانية يزعم استخدامها لتزوير الوثائق.

يشار إلى أنه في حال إدانة المشتبه فيهم، يواجه كل منهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.