النائب صالح محمود: فوز مبادرة حياة كريمة بجائزة دبي الدولية تتويج لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة

قال النائب صالح محمود، عضو مجلس الشيوخ، إن فوز المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، يُعد شهادة دولية جديدة على نجاح الرؤية المصرية في بناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له اليوم ، أن هذا الفوز الذي جاء على هامش القمة العالمية للحكومات المُنعقدة في دبي، يعكس حجم الجهد غير المسبوق الذي تبذله الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالريف المصري، وتحسين مستوى معيشة ملايين المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية، والارتقاء بالخدمات الأساسية، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» لم تكن مجرد مشروع تنموي، بل رؤية وطنية متكاملة تستهدف إعادة بناء الريف المصري بصورة حضارية، وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري، وهو ما جعلها محل إشادة وتقدير من المؤسسات الدولية.

وأكد أن هذا التكريم الدولي يمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والبناء، ويعكس مكانة مصر المتقدمة في مجال التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، ويؤكد أن ما تحقق على أرض الواقع أصبح نموذجًا يُحتذى به عالميًا.