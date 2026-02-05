الجامعة العربية تشارك في أعمال الدورة 64 للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة

شارك وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أعمال الدورة 64 للجنة التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة، فحيث قامت إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالتنسيق مع بعثة جامعة الدول العربية بنيويورك، والأردن رئيس الدورة 45 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ومصر رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بتنظيم حدث عربي دولي رفيع المستوى تحت عنوان: " نحو تنمية اجتماعية شاملة في إطار من العدالة الاجتماعية".

وشارك فيه عدد من الوزراء وكبار الشخصيات العربية والدولية، فضلا عن مشاركة مميزة لعدد من كبار المسئولين في الأمم المتحدة.

وشكل الحدث فرصة هامة لاستعراض جهود جامعة الدول العربية في مختلف مجالات التنمية الاجتماعية مع إيضاح خصوصية المنطقة، وما تتعرض له من تحديات جسام، وما حققته رغم ذلك من إنجازات، كما شكل الحدث فرصه لتعزيز التعاون العربي الدولي مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لاسيما في إطار تنفيذ متطلبات "إعلان الدوحة السياسي"، الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، وفي إطار تنفيذ "بيان عمان" في هذا الخصوص الصادر عن المؤتمر العربي الدولي رفيع المستوى لمتابعة تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.

في ذات الإطار، شارك وفد الأمانة العامة في الفعاليات الوزارية ورفيعة المستوى، التي عقدت خلال أعمال اللجنة وفي مقدماتها:" المنتدى الوزاري بشأن "الاستفادة من نتائج مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية من كوبنهادن إلى الدوحة: حشد الجهود الوطنية نحو عام 2030 وما بعده"، و"حلقة نقاش حول المسائل المستجدة: "القضاء على الفقر وضمان الكرامة من خلال نظم الرعاية والدعم القادرة على الصمود" وغيرهم من الفاعليات رفيعة المستوى ذات الصلة.

وفي إطار تعزيز الشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، شاركت الأمانة العامة معهم في تنظيم حدث جانبي تحت عنوان: “تعزيز القدرات: السياسات الداعمة للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص ذوى الإعاقة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي"، الذي ركز على التحديات المتعددة التي تواجه الاشخاص ذوى الإعاقة، لاسيما في مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وإمكانية الوصول والتكنولوجيا. كما هدف الحدث الى تعزيز السياسات الشاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وموائمة جهود الإدماج مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأجندة التنمية المستدامة 2030.

ومواصلة لتعزيز التعاون مع الوكالات الأممية، عقد وفد الأمانة العامة لقاءات مع عدد من كبار الشخصيات الأممية وفي مقدمتهم، مساعد السكرتير العام لتنسيق السياسات والشئون المشتركة بين الوكالات، وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ومساعد السكرتير العام للأمم المتحدة مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية.