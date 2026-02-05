بياستري: أثق أن مكلارين سيمنحني فرصتي العادلة مجددا

أقر أوسكار بياستري بأن فريق مكلارين منحه "فرصة عادلة" للمنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الموسم الماضي، ويقول إنه يتوقع الحصول على الفرصة نفسها هذا العام في مواجهة زميله البطل لاندو نوريس.

وتصدر السائق الأسترالي الترتيب العام لفترات طويلة في موسم 2025، لكنه أنهاه في المركز الثالث، بعدما تفوق نوريس على بطل العالم أربع مرات ماكس فرستابن سائق رد بول بفارق نقطتين.

وأنهى بياستري ونوريس الموسم بالرصيد نفسه من الانتصارات، سبعة لكل منهما، مقابل ثمانية لفرستابن.

وقال بياستري للصحفيين خلال حدث إعلامي لمكلارين في مصنع ووكينج "أعتقد أنني حصلت على فرصة عادلة العام الماضي، وأتوقع أن يستمر الأمر كذلك هذا الموسم".

وأضاف "هذا لا يعني أن كل شيء كان مثاليا العام الماضي. كان واضحا للجميع أن أمورا معينة كان يمكن إدارتها بشكل أفضل، لكنني لم أشكك أبدا في نوايا أي شخص داخل الفريق، ولم تكن هناك نوايا سيئة في أي لحظة".

وتابع "نعم، كان من الممكن التعامل مع بعض المواقف بطريقة مختلفة، لكن هذا جزء من الرياضة عالية المستوى، وجزء من فورمولا 1".

وتعامل مكلارين مع سائقيه على قدم المساواة خلال الموسم الماضي، رغم الجدل حول تطبيق ما يُعرف "بأوامر الفريق"، بما في ذلك الواقعة التي سمح فيها بياستري لنوريس بالمرور بعد توقف فاشل في حارة الصيانة في مونزا.

ويشهد الموسم الجديد بداية حقبة جديدة في فورمولا 1 مع تغييرات كبيرة في المحركات والديناميكا الهوائية، في أكبر تحديث تقني للرياضة منذ عقود.

ويجعل ذلك من الصعب تقييم القوة النسبية للفرق في الوقت الحالي، خاصة بعد إجراء اختبار تجريبي خلف أبواب مغلقة في برشلونة الأسبوع الماضي، قبل خوض اختبارين رسميين في البحرين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وسيُقام السباق الافتتاحي في ملبورن، مسقط رأس بياستري، يوم الثامن من مارس آذار، حيث يأمل السائق الأسترالي في تحقيق نتيجة أفضل من العام الماضي، حين دارت سيارته حول نفسها ليكتفي بالمركز التاسع.

وقال بياستري، الذي عاد إلى أستراليا بعد سباق أبوظبي الختامي "آمل أن يكون أدائي أفضل قليلا من العام الماضي. سيكون ذلك رائعا، لكن الوضع لا يزال غامضا بالنسبة للجميع في هذه المرحلة".

وأضاف "أحاول فقط الاستفادة القصوى من وقتي في البحرين، سواء في الاختبارات أو الاستعداد للانطلاق بقوة".

وختم حديثه "أعتقد أن الدعم الذي تلقيته خلال الأشهر 12 الماضية، خاصة في أستراليا، سيجعل عودتي للسباق على أرضي أمرا مميزا للغاية".