في مبادرة لافتة، رد وزير الاتصالات السوري عبد السلام هيكل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على شكوى شاب من انقطاع الإنترنت لدى حبيبته، ما أدى إلى انقطاع التواصل بينهما.

وكتب الشاب عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس» رسالة إلى الوزير تضمنت أبياتًا شعرية ساخرة، اشتكى فيها من أعطال الخدمة، وجاءت كالآتي:

ناديت باسمك يا وزير فقل: ألوو

الـنـت عـنـد حبيبتي مُـتـعطلُ

لا أستطيع وصالها فخطوطها

مقطوعةٌ عني.. فماذا أفعلُ..؟

بدوره، رد الوزير بأبيات أخرى، مؤكّدًا أن مكتبه سيتواصل مع الشاب لمتابعة عودة الخدمة، وكتب في رده:

ألوو عمر، شكواك يضرب بها المثلُ

حبٌ وشوقٌ برُقي الشعر يكتملُ

لا فرّق الله بعد القربِ جمعكما

وأدام الوصل بينكما حقاً لا يتأجلُ

يتصلون من المكتب غدًا متابعةً

حتى يعودَ عندها النتُّ فيشتغلُ

وفي تدوينة أخرى، رد الوزير على شكوى أحد المواطنين، التي أرفقها بصورة الديناصور الشهير في متصفح كروم عند انقطاع الخدمة.

وكتب المواطن: «من قبل هاد الديناصور حتى إذا راح النت كان يمشي… ترى وصلنا نحنا وهو لمرحلة صعبة»، ليرد الوزير: «يتصلون بك من المكتب للمتابعة أخ منهل.. أما الديناصور، فسينقرض النت السيئ مثلما انقرض أسلافه».

وفي أول حوار صحفي له منذ تعيينه، كشف هيكل عن أسباب تراجع جودة الاتصالات في سوريا، مؤكدًا أن الأبراج تعمل فوق طاقتها بسبب غياب الإنترنت الثابت القوي، ما يؤدي إلى خدمة غير مستقرة.

وأشار الوزير إلى أن «سرعة الإنترنت العالية ليست رفاهية، بل ضرورة لتحفيز الاقتصاد الرقمي والخدمات العامة»، مشددًا على أن الحلول المؤقتة قد تخلق مشاكل أكبر، وداعيًا إلى «الصبر على تنفيذ مشروعات جذرية» تهدف إلى تحسين تجربة المواطنين والبنية الرقمية على المدى الطويل.