كامل الوزير: توجيهات رئاسية بتعظيم قطاع سياحة اليخوت

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على تطوير وتعظيم قطاع سياحة اليخوت في مصر، نظرا لدور القطاع الحيوي في تعزيز مكانة الدولة على خريطة السياحة العالمية، وزيادة العائد الاقتصادي.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح فعاليات الدورة الثامنة لمعرض مصر الدولي لسياحة اليخوت 2026، اليوم الخميس، أن الدولة تسعى إلى تحويل سياحة اليخوت من نشاط موسمي محدود إلى صناعة مستدامة داعمة للاقتصاد الوطني، للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأشار وزير النقل إلى امتلاك مصر مجموعة من المقومات الاستثنائية التي تؤهلها لتكون مركزا إقليميا لسياحة اليخوت، خاصة وأن سواحلها تمتد لأكثر من 3 آلاف كيلومتر على البحرين الأحمر والمتوسط، علاوة على وجود قناة السويس، وكذلك الجزر السياحية ذات الطبيعة البيئية المميزة.