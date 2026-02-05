ضبط طالب جامعي بحوزته كيلو ونصف من مخدر الاستروكس في الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم في ضبط طالب جامعي؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ضُبط بحوزته كمية من مخدر الاستروكس في منطقة المسلة بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تلقت إخطارا يفيد بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة أول الفيوم بممارسة المتهم، طالب جامعي، نشاطا إجراميا في ترويج المواد المخدرة.

وبعد عرض المعلومات على النيابة العامة، تم استصدار إذن بضبط المتهم، وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوة أمنية مكان تواجده في منطقة المسلة، حيث تم ضبطه وبحوزته كيلو ونصف من مخدر الاستروكس، إلى جانب مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطه غير المشروع.

جرت الحملة تحت إشراف اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، وبقيادة المقدم أحمد السوهاجي رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.