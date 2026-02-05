 في غياب دونجا.. النجمة يخسر من الفيحاء بالدوري السعودي - بوابة الشروق
الخميس 5 فبراير 2026 7:30 م القاهرة
في غياب دونجا.. النجمة يخسر من الفيحاء بالدوري السعودي

الشروق
نشر في: الخميس 5 فبراير 2026 - 7:19 م | آخر تحديث: الخميس 5 فبراير 2026 - 7:20 م

حقق فريق الفيحاء الفوز على النجمة مساء اليوم الخميس بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 21 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وبادر فاشيون ساكالا بالتسجيل في هذه المباراة عند الدقيقة 17، قبل أن يضيف صبري دهال الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني أضاف جايسون جايسون الهدف الثالث في الدقيقة 57 ليحصل فريق الفيحاء على 3 نقاط جديدة.

وبهذه النتيجة، يصل الفيحاء للنقطة 23 محتلا بهم المركز الحادي عشر، أما النجمة فظل في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة.

وغاب نبيل عماد دونجا لاعب النجمة السعودي عن المشاركة في هذه المباراة بالأخص وأنه انضم للفريق في وقت متأخر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.


