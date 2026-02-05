التلفزيون الإيراني يعلن احتجاز ناقلتي نفط أجنبيتين في الخليج

قال التلفزيون الرسمي الإيراني في تقرير له اليوم الخميس، إن إيران احتجزت ناقلتي نفط أجنبيتين في الخليج، مدعية أن السفينتين كانتا تهربان الوقود.

لم يكشف التقرير جنسية الناقلتين أو العلم الذي ترفعه كل منهما.

وقال الجنرال حيدر هنريان مجرد، وهو قائد المنطقة الثانية لسلاح البحر في قوات الحرس الثوري، إن الناقلتين كانتا تحملان نحو مليون لتر من الوقود (نحو 6300 برميل)، بما في ذلك الديزل، وإنهما احتجزتا قرب جزيرة فارسي وتم نقلهما إلى بوشهر.

وأضاف مجرد، أن 15 من أفراد الطاقم على متن الناقلتين أصبحا "في عهدة الهيئات القضائية"، دون الكشف عن جنسياتهم.

وتقوم إيران أحيانًا باحتجاز سفنًا تحمل النفط بتهم مماثلة في المنطقة.

وفي ديسمبر الماضي، احتجزت إيران ناقلة نفط أجنبية أثناء مرورها في مضيق هرمز الاستراتيجي، واعتقلت 16 من أفراد الطاقم. كما احتجزت سفينة في مضيق هرمز في نوفمبر الماضي.