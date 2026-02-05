عراقجي يتوجه إلى سلطنة عمان للمشاركة في المفاوضات مع واشنطن



توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى سلطنة عمان للمشاركة في المفاوضات مع الولايات المتحدة المقرر عقدها غدا الجمعة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، عن مغادرة عراقجي إلى سلطنة عمان برفقة وفد دبلوماسي.

وقال بقائي: "تجرى المبادرة الدبلوماسية بهدف التوصل إلى تفاهم عادل ومقبول من الطرفين بشأن القضية النووية".

وأشار إلى أن إيران لم تنس تعرضها للهجوم، "لكن في الوقت نفسه تقع على عاتقها مسئولية عدم تفويت فرصة استخدام الدبلوماسية لحماية مصالح الشعب الإيراني والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة".

وأعرب عن شكره لجميع الدول المجاورة الصديقة والدول في المنطقة للعبها دورا في المفاوضات، معربا عن أمله في أن يشارك الجانب الأمريكي "بمسئولية وواقعية وجدية".

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن المفاوضات التي قيل إنها أُلغيت مع الولايات المتحدة، ستُعقد صباح الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط.