العراق: ندعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية في عُمان

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الخميس، إن بلاده "تدعم المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان" المرتقبة الجمعة، وأكد أن "إبعاد المنطقة عن نار الحرب واجب جميع الدول".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في بغداد، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع) التي لم توضح مدة زيارة الأخير للبلاد.

وتعد بغداد ثاني محطات الوزير الفرنسي، في إطار جولة شرق أوسطية، شملت سوريا وستقوده أيضا إلى لبنان.

وقال حسين، إن "العراق يدعم المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان"، مشدداً على أن "المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتطلب حل المشاكل عبر الحوار والمفاوضات بعيداً عن منطق العنف".

وأضاف أن "إبعاد المنطقة عن نار الحرب من واجب جميع الدول فيها، والعراق يرحب بالمفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة المقرر عقدها غداً (الجمعة) في عُمان".

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية الإيراني عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن المفاوضات التي قيل إنها أُلغيت مع الولايات المتحدة، ستُعقد صباح الجمعة، في العاصمة العمانية مسقط.



