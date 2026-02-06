ستراسبورج يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا على حساب موناكو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم فريق ستراسبورج تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس فرنسا بعد الفوز مساء الخميس ضد موناكو بنتيجة 3-1.

والتقى موناكو مع ستراسبورج مساء الخميس ضمن مباريات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس فرنسا.

وبادر جودو بالتسجيل لستراسبورج في الدقيقة السابعة من زمن الشوط الأول.

ثم سجل الفريقان 3 أهداف في الشوط الثاني، حيث أحرز خوليو إنسيسو هدفين لستراسبورج في الدقيقة 55 و61.

وتقلص الفارق في الدقيقة 58 وسجل ميكا بيريث الهدف الوحيد لموناكو.

وبهذه النتيجة يحسم فريق ستراسبورج التأهل للدور ربع النهائي من كأس فرنسا.