مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث بطريق بنها الحر

شهد طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، أسفر عن مصرع شخص، وإصابة عدد من المواطنين، من بينهم النائب البرلماني مجدي مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرتي بنها وكفر شكر، وزوجته وابنته، إضافة إلى 8 مصابين آخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق بنها الحر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف التابعة لمرفق إسعاف القليوبية.

وبالفحص تبين إصابة النائب مجدي مسعود وزوجته وابنته، إلى جانب 8 مصابين آخرين كانوا يستقلون السيارتين، حيث جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى بنها للتأمين الصحي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.