مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين إثر اصطدام مركبة بمتجر بقالة في لوس أنجليس

ذكرت السلطات الأمريكية أن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون على الأقل عندما اقتحمت سيارة متجر بقالة بعد ظهر الخميس في مدينة لوس أنجليس.

وأفادت ليندسي لانتز، المتحدثة باسم إدارة إطفاء لوس أنجليس، بأنه تم الإبلاغ عن الحادث بعد وقت قصير من ظهر الخميس في متجر "99 رانش ماركت" في حي ويستوود بالمدينة.

وقالت لانتز إن ثلاثة ضحايا لاقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما كان المسعفون يعالجون ستة أو سبعة مرضى، بعضهم في حالة خطيرة.

وأظهرت لقطات إخبارية تلفزيونية سيارة سيدان فضية اللون داخل المتجر الواقع في شارع ويستوود بوليفارد.

وبحسب لانتز، تشير التقارير الأولية إلى أن السائق كانت امرأة، ولكن لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت من بين المصابين أو القتلى.

ولا يزال التحقيق جاريا لتحديد سبب الحادث. وقال متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجليس إن المحققين لا يزالون يجمعون المعلومات.