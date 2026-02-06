الأهلي يلبي احتياجاته في ميركاتو شتوي ثوري

دخل النادي الأهلي فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2025-2026، بهدف سد احتياجات الفريق الأول، واستبدال العناصر التي خرجت من حسابات المدير الفني، ييس توروب، بلاعبين أفضل من الناحية الفنية.

ورغم البداية البطيئة للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية، خصوصًا مع استمرار فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي أُقيمت في في المغرب، إلا أن الأحمر قد بدأ مع النصف الثاني من شهر يناير الجاري في إبرام عدد من الصفقات المختلفة.

وعلمت إدارة الأهلي بعد فترة قصيرة من الموسم الجاري أن الفريق يحتاج لتدعيم كبير في خطه الدفاعي، مع أهمية التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، وهو ما فعلته إدارة الأحمر، حيث استقدمت لاعبين في جميع مراكز خط الدفاع، مع ثنائي يشغل مركز رأس الحربة.

وبشكل عام، ورغم تعاقد النادي الأهلي مع عدة صفقات، إلا أن قائمة الفريق انخفضت بشكل ملحوظ بعد فترة الانتقالات الشتوية، حيث ضم الأحمر 6 لاعبين، فيما غادر صفوفه 10 آخرين.

ونجحت إدارة الأهلي في تدعيم صفوف الفريق الأول بستة صفقات دفعة واحدة في الشتاء الجاري، منهم 4 لتدعيم خط الدفاع، حيث كانت البداية بالتعاقد مع يوسف بلعمري، لاعب الرجاء البيضاوي المغربي.

واستغل الأهلي اقتراب انتهاء عقد الظهير الأيسر المغربي مع الرجاء، ليقوم بشراء المدة المتبقية من تعاقده مقابل حوالي نصف مليون دولار، إلا أن اللاعب انضم لصفوف الأحمر بعد انتهاء فترة مشاركته مع منتخب المغرب ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

الصفقة الثانية للأهلي كانت بضم أحمد عيد، لاعب نادي المصري البورسعيدي، وهي أول صفقة مباشرة بين الناديين منذ عدة سنوات، وذلك لتدعيم مركز الظهير الأيمن، حيث من المُقرر أن يكون الدولي المصري بديلًا لمحمد هاني، خلال الفترة المقبلة.

وفي مركز المدافع، ضم الأهلي صفقتين، الأولى كانت التعاقد مع عمرو الجزار، لاعب فريق البنك الأهلي، في صفقة تُقدر قيمتها بأكثر من 50 مليون جنيه، فيما كانت الثانية من بتروجت مقابل حوالي 30 مليون دولار، بالتعاقد مع هادي رياض.

وفي خط الهجوم، قام الأهلي بتدعيم صفوفه، بالتعاقد مع مروان عثمان، قادمًا من سيراميكا كليوباترا، والذي حجز مكانته في التشكيل الأساسي للأحمر سريعًا، ونجح في التسجيل بثاني مبارياته أمام وادي دجلة.

أما الصفقة الهجومية الثانية، والأخيرة في سوق الانتقالات الشتوية للأهلي، كانت بالتعاقد مع البرتغالي، يلتسن كامويش، لاعب نادي ترومسو النرويجي، لتدعيم خط هجوم الفريق، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء، في الموسم المقبل.