دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى صياغة معاهدة نووية جديدة "محسنة ومحدثة"، منتقدا معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الحالية (نيو ستارت) ووصفها بأنها اتفاقية "تم التفاوض عليها بشكل سيئ" من جانب الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، إنه يجب تكليف الخبراء النوويين بالعمل على اتفاق طويل الأمد يحل محل المعاهدة الحالية، والتي قال إنها تعرضت لانتهاكات صارخة.

من جانب آخر، استعرض ترامب ما اعتبره إنجازات عسكرية حققها خلال ولايته الأولى، بالقول: "الولايات المتحدة هي أقوى دولة في العالم. لقد قمتُ بإعادة بناء جيشها بالكامل خلال ولايتي الأولى، بما في ذلك تطوير أسلحة نووية جديدة وتجديد العديد من الأسلحة النووية القائمة".

وأضاف: "كما أنني أنشأتُ قوة الفضاء، وأواصل الآن إعادة بناء جيشنا إلى مستويات لم يشهدها من قبل".

وكشف عن خطط لإضافة سفن حربية جديدة، أكد أن قوتها تفوق بمئة ضعف السفن التاريخية التي شاركت في الحرب العالمية الثانية مثل "آيوا" و"ميسوري"، مشيرا إلى استمرار العمل على إعادة بناء القدرات الدفاعية بمستويات وصفها بأنها "غير مسبوقة".

وتعد معاهدة "نيو ستارت" التي تم توقيعها عام 2010، آخر اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من التسلح.

وكانت المعاهدة تحدد لكل طرف سقف 800 منصة إطلاق وقاذفة ثقيلة، و1550 رأسا نوويا استراتيجيا منتشرا، مع آلية للتحقق.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الولايات المتحدة وروسيا تقتربان من التوصل إلى اتفاق لتمديد الالتزام بمعاهدة الحد من التسلح النووي "نيو ستارت"، التي تنتهي صلاحيتها اليوم الخميس.