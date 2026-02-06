أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي السابق أن لديه عروض من 3 دوريات مختلفة، مُشيرًا إلى أن الأحمر في حاجة لخدماته داخل وخارج الملعب، خلال الفترة الحالية.

وقال محمود عبد المنعم كهربا في تصريحات لقناة أون سبورت: "لدي عدة عروض من الدوري المصري والعراقي بالإضافة لعرض من الدوري الإماراتي، وأتمنى العودة لبيتي النادي الأهلي".

وأضاف: "من الوارد أن ألعب في فريق آخر بالدوري المصري حال أغلقت الأبواب أمام عودتي للنادي الأهلي، وموضوع اللعب لنادي الزمالك مجددًا صعب، ولكنني أحترمه وأقدر جماهيره".

وتابع: "لا أنظر للأموال حاليًا، ولكن تهمني المشاركة، وأنا أفضل اللعب للأندية الجماهيرية في الدوري المصري".

وأكمل: "هل الأهلي يحتاجني حاليًا؟ نعم، الأهلي يحتاج لي في عدة أمور فنية، داخل الملعب وخارجه.. لقد تغيرت كثيرًا، والفريق لم يكن موفقًا في مواجهة البنك الأهلي".

وعن أزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، أتم محمود عبد المنعم كهربا تصريحاته قائلًا: "عاشور متقبل العقوبة ويركز في تدريباته الفردية، ويريد العودة أفضل من السابق، من أجل جماهير الأهلي، ولا يجب أن نعلق المشانق لبعضنا البعض، الجميع يخطئ".