رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: تواصلنا مع الوزير للتحقيق في شكاوى المواطنين من نفاد باقات الإنترنت قبل موعدها

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من شكاوى المواطنين بشأن انتهاء باقات الإنترنت قبل موعدها، وهو ما وضعته اللجنة في مقدمة اهتماماتها.

وأضاف بدوي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد شردي على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن اللجنة تعاملت مع هذه الشكاوى بجدية، حيث تم التواصل رسميًا وإرسال خطابات إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إلى الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، لعرض جميع الشكاوى بشكل واضح ومباشر، والتساؤل حول مدى حصول المشتركين على كامل سعات الباقات المتعاقد عليها، وأسباب ما وصفه المواطنون بـ«تبخر» جزء من الباقة قبل نفادها الفعلي.

ولفت إلى أن اللجنة تتابع أيضًا ملف سرعات الإنترنت، في ظل شكاوى متكررة من ضعف الخدمة في عدد من المناطق، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية يأتي في مقدمة اهتمامات اللجنة، خاصة في المناطق التي لا تزال تعتمد على الكابلات النحاسية، والتي لا تتيح سرعات إنترنت مناسبة، مشددًا على أن المواطن لا يجب أن يتحمل مسئولية هذا القصور.

وتابع أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة المسئولة عن تنظيم عمل شركات الاتصالات، سيتم استدعاؤه خلال الأسابيع المقبلة ضمن طلبات إحاطة، عقب الانتهاء من جلسات الاستماع، لمناقشة هذه الملفات بشكل تفصيلي.

وكشف عن الانتهاء من حصر شامل للمناطق التي تعاني من ضعف الشبكات، مؤكدًا أن العمل جارٍ على حل هذه المشكلات، لافتًا إلى أن يوم السبت المقبل سيشهد حدثًا وصفه بـ«التاريخي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويتعلق بدخول شركات الاتصالات في منظومة رقمية والتوسع في تطوير الخدمات.

وأردف أن اجتماع اللجنة، والذي سيُعقد بعد جلسات الاستماع عقب يوم الثلاثاء المقبل، سيحضره الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث ستطرح اللجنة خلاله جميع القضايا المتعلقة بمشكلة باقات الإنترنت وشفافية احتساب الاستهلاك.

وأكد أن اللجنة طالبت بأن تُشرح آليات احتساب الباقات واستهلاكها بشكل واضح وعلني داخل مجلس النواب، وعلى مرأى ومسمع الجميع.