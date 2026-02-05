ترامب: أُفضل مشاهدة الصواريخ والأعداء بدلا من النوم في الطائرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه يفضل مشاهدة الأعداء والصواريخ بدلا من النوم في أثناء رحلاته على متن الطائرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في "الإفطار الوطني التقليدي للصلاة" بواشنطن.

وفي هذا الصدد، صرح ترامب قائلا: "لا أنام في الطائرة، ولا أحب النوم فيها. أفضل النظر من النافذة ومشاهدة الصواريخ والعدو".

تصريح ترامب، يأتي تزامنا مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، إذ يهدد ترامب طهران بضربة عسكرية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة ضغوط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على إيران مع انطلاق مظاهرات شعبية فيها أواخر ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وتعتبر إيران أن الولايات المتحدة تسعى عبر العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات، إلى توفير ذريعة للتدخل الخارجي وصولا لتغيير النظام فيها، وتتوعد بردّ "شامل وغير مسبوق" على أي هجوم يستهدفها، حتى لو كان "محدودا" وفق بعض التصريحات والتسريبات الأمريكية.

وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها النووي مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.