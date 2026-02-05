المغرب تجلي 140 ألف شخص في ظل هطول أمطار غزيرة وفيضان السدود

قالت وزارة الداخلية المغربية، إنه تم إجلاء ما يربو على 140 ألف شخص من منازلهم شمال غربي البلاد حيث أدى هطول الأمطار الغزيرة وتدفق المياه من السدود الممتلئة إلى فيضان. كما عطل الطقس العاصف حركة النقل البحري بين المغرب وإسبانيا.

وذكر سكان ووسائل إعلام محلية أن الأمطار الغزيرة والمياه المتدفقة من السدود المملوءة رفعت منسوب المياه في الأيام القليلة الماضية في أنهار مثل لوكوس، مما أدى إلى فيضانات في عدة بلدات، من بينها القصر الكبير.

وحثت السلطات الأشخاص في المناطق المتصررة على المغادرة على الفور، ونشرت الجيش لإجلاء السكان من البلدات الأشد تضررا وإنشاء أماكن إيواء مؤقت.

وذكرت الوزارة اليوم الخميس أنه تم إجلاء 143 ألفا و 164 شخصا. وتم إغلاق المدارس والجامعات. وذكر مسئولون أنه تم إخلاء ما يصل إلى 85 % من القصر الكبير، ما جعل المدينة شبه مهجورة.

وأظهرت مقاطع مصورة قدمها شاهد لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) منازل متضررة وانهيارات أرضية في بلدة بني زيد الريفية شمالي البلاد إثر الأمطارالغزيرة. وأظهرت لقطات أخرى الجرافات وهي تطهر الطرق وتعيد إمكانية الوصول إلى المنطقة التي صارت معزولة.