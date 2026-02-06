أكسيوس: لقاء وجهاً لوجه بين ويتكوف وكوشنر وعراقجي خلال محادثات عُمان

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي أن الولايات المتحدة وإيران عقدتا مفاوضات امتدت لساعات بشأن الملف النووي في سلطنة عُمان، اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن مسؤولين من الجانبين يتوقعون عقد مزيد من الاجتماعات خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدران مطلعان للموقع إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقيا مباشرة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وأضاف الموقع أن هذه الاجتماعات تُعد أول محادثات وجهاً لوجه بين الولايات المتحدة وإيران منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي، وجاءت في ظل تعزيزات عسكرية أمريكية كبيرة في منطقة الخليج، وتحذيرات من ترامب بإمكانية اللجوء إلى العمل العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع.

وبدأت المحادثات في العاصمة مسقط في الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي، وانتهت قرابة السادسة مساءً، مع تولي سلطنة عُمان مهمة الوساطة بين الجانبين.

وأشار التقرير إلى أن إيران كانت تصر خلال معظم الاجتماعات السابقة على التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء فقط بدلًا من التفاوض المباشر، موضحًا أن هذا الأسلوب كان معتمدًا خلال بعض أجزاء اجتماع اليوم، لكن المسؤولين تحدثوا مباشرة أيضًا.

وأضاف أن المفاوضات كادت أن تُلغى في وقت سابق من الأسبوع، لكنها استمرت بعد جهود دبلوماسية مكثفة من عدة دول في المنطقة للحد من خطر اندلاع حرب إقليمية.