السعودية: إصدار 4 رخص باستثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في معرض المعدات الثقيلة

أسفر منتدى ومعرض المعدات الثقيلة في المنطقة الشرقية من السعودية عن توقيع أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إلى جانب إصدار أربع رخص صناعية، بقيمة استثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال.

واختتمت اليوم الخميس أعمال المنتدى الذي نظمه المركز الوطني للتنمية الصناعية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الآلات والمعدات بالمركز الوطني للتنمية الصناعية خالد الحمود لمنصة "الاقتصادية" اليوم الخميس، إن المنتدى أسفر عن إصدار 4 رخص صناعية ما يظهر الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لتوطين صناعة المعدات الثقيلة في السعودية، موضحا أن إجمالي قيمة الاستثمارات المرتبطة بالاتفاقيات والرخص تجاوزت 4 مليارات ريال.

وأضاف الحمود أن سوق المعدات الثقيلة في السعودية تعد من الأسواق الواعدة مدعومة بالمشاريع الكبرى المرتبطة بالبنية التحتية، واستضافة كأس العالم 2034، وإكسبو الرياض 2030، متوقعا أن يبلغ حجم السوق نحو 22 مليار ريال سنويا، بما يتجاوز 100 مليار ريال خلال الأربع إلى الخمس سنوات المقبلة.

وأوضح أن المركز أجرى دراسات تحليلية لسوق المعدات الثقيلة وسلاسل الإمداد المرتبطة به، نتج عنها تحديد 16 فرصة استثمارية بقيمة متوقعة تصل إلى 8 مليارات ريال، تتنوع بين تصنيع المعدات النهائية، والمكونات الرئيسية، وقطع الغيار ذات الطلب المرتفع في السوق المحلية.