معبر رفح البري يستقبل 21 مصابا ومرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة

استقبل معبر رفح البري اليوم الخميس، 21 مصابا ومريضا فلسطينيا؛ قادمين من قطاع غزه للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، أنه تم استقبال 7 مصابين ومرضى فلسطينيين ومعهم 14 مرافقا لهم؛ حيث تم فحصهم أوليا داخل معبر رفح البري و توزيعهم على المستشفيات داخل وخارج شمال سيناء.

وأوضح المصدر نقل 3 مصابين إلى مستشفى الهلال الأحمر، ومصاب إلى مساكن الاتحاد في العريش ومصاب إلى السفينة الطبية الإماراتية بميناء العريش، بالإضافة إلى نقل مصاب واحد إلى محافظة الشرقية، وآخر إلى مستشفى رمسيس.