 معبر رفح البري يستقبل 21 مصابا ومرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة - بوابة الشروق
الخميس 5 فبراير 2026 7:30 م القاهرة
معبر رفح البري يستقبل 21 مصابا ومرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 5 فبراير 2026 - 7:22 م | آخر تحديث: الخميس 5 فبراير 2026 - 7:23 م

استقبل معبر رفح البري اليوم الخميس، 21 مصابا ومريضا فلسطينيا؛ قادمين من قطاع غزه للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأكد مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ"الشروق"، أنه تم استقبال 7 مصابين ومرضى فلسطينيين ومعهم 14 مرافقا لهم؛ حيث تم فحصهم أوليا داخل معبر رفح البري و توزيعهم على المستشفيات داخل وخارج شمال سيناء.

وأوضح المصدر نقل 3 مصابين إلى مستشفى الهلال الأحمر، ومصاب إلى مساكن الاتحاد في العريش ومصاب إلى السفينة الطبية الإماراتية بميناء العريش، بالإضافة إلى نقل مصاب واحد إلى محافظة الشرقية، وآخر إلى مستشفى رمسيس.

