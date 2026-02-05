إيران تعلن نشر صاروخ باليستي مداه 2000 كيلومتر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة أنباء فارس اليوم الخميس، بأن الحرس الثوري الإيراني نشر صاروخ خرمشهر- 4 الباليستي متوسط المدى.

وذكرت الوكالة أن الصاروخ الذي وصفته بأنه الأكثر تطورا لدى إيران يصل مداه إلى 2000 كيلومتر وقادر على حمل أكثر من طن من المتفجرات.

وذكرت وكالة فارس أن إيران ستدخل للخدمة أيضا مدينة صاروخية جديدة تحت الأرض في مقر القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

كما أعلنت طهران تحولا كبيرا في سياستها العسكرية بعد حرب الـ 12 يوما مع إسرائيل في يونيو، لتتحول من الوضع الدفاعي إلى شن الضربة الأولى.

ويهدف الصاروخ الجديد إلى إظهار القدرة على شن ضربة أولى كبيرة أو ضربة انتقامية.

وتدعو الولايات المتحدة إيران منذ أمد طويل إلى الحد من مدى صواريخها الباليستية.

وتصدر طهران بصفة دورية تقارير عن أسلحة جديدة واختبارات أسلحة ناجحة لا يمكن التحقق منها.

وبحسب تقارير رسمية، يوجد لدى طهران عدة أنواع من الصواريخ التي يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، بما يجعلها قادرة على الوصول إلى أهداف في إسرائيل وفي قواعد أمريكية في منطقة الخليج.