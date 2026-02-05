نفذ مستوطنون إسرائيليون، الخميس، اعتداءات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، شملت اقتلاع مئات أشجار الزيتون واعتداءات على مواطنين ورعاة أغنام فلسطينيين واقتحام قرى، وسط حماية من الجيش الإسرائيلي.

ففي شمال محافظة رام الله والبيرة، اقتلع مستوطنون نحو 300 شجرة زيتون في بلدة ترمسعيا.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن الاعتداء استهدف محيط منزل عائلة عواد في سهل البلدة، وهي منطقة تتعرض لهجمات متكررة من المستوطنين.

وفي شمال شرق محافظة رام الله، اقتحم مستوطنون قرية المغير، حيث هاجموا المنطقة الجنوبية واعتدوا على الأهالي أثناء رعيهم للماشية.

وفي جنوب محافظة نابلس شمالي الضفة الغربية، اعتدى مستوطنون على عدد من الفلسطينيين برشهم بغاز الفلفل، كما هاجموا 3 شبان أثناء عملهم في منزل بمنطقة وادي الحج عيسى الواقعة بين قريتي عقربا وجوريش، واعتدوا عليهم جسديا.

وبحسب معطيات فلسطينية رسمية، نفذ المستوطنون 349 عملية تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة، طالت أراضي زراعية واسعة.

كما تسببت هذه الاعتداءات، بمساندة الجيش الإسرائيلي، في اقتلاع وتخريب وتسميم 1245 شجرة زيتون في محافظات مختلفة، بينها 750 شجرة في الخليل، و245 في رام الله، و250 في نابلس.

ودمرت قوات الجيش الإسرائيلي نحو 151 ألف شتلة تبغ تعود لمزارعين في محافظة جنين، وفق المصادر ذاتها.

ومنذ بدئها حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القتل والاعتقال والتهجير والتوسع الاستيطاني، في مسار يرى فلسطينيون أنه يمهد لضم الضفة الغربية رسميا.

وخلفت الاعتداءات بالضفة ما لا يقل عن 1112 فلسطينيا، ونحو 11 ألفا و500 مصاب، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا.